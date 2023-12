A Fazenda: 4 momentos em que os peões se desentenderam por causa de comida

Nesta semana, a 15ª temporada de A Fazenda alcançou um momento crucial, apresentando seus finalistas que estão a um passo de conquistar o cobiçado grande prêmio. Entre eles estão Jaquelline Grohalski, William Guimarães (WL), André Gonçalves e Márcia Fu.

A caminhada até aqui, que durou meses para alguns, mostrou como é difícil conviver juntos, especialmente quando o assunto é comida.

Com o fim do programa chegando nesta quinta-feira (21), vamos dar uma olhada em quatro momentos em que a cozinha causou briga entre os participantes, incluindo em outras temporadas, e também vamos falar de algumas receitas especiais. Confira a seguir:

A Fazenda 15: Salada de frutas

Nadja Pessoa foi a protagonista de discussões com Tonzão, depois que a peoa acabou acusando ele e outros participantes de acabarem com a salada de frutas que ela fazia para comer.

PUBLICIDADE

A grande questão é que Nadja nem chegou a experimentar sua receita -por mais de uma vez- depois que o combo era ‘‘devorado’’ pelos demais. O Paladar, inclusive, tem uma opção para variar esse prato, com a receita da salada de frutas assadas.

A Fazenda 11: Ovos

Embora seja de uma temporada anterior, essa edição também teve suas confusões por causa da comida. Naquele grupo de participantes, Tati Dias ficou brava quando viu Phellipe Haagensen comendo mais de três ovos por dia.

A confusão começou porque a produção separa uma quantidade do ingrediente para os participantes, evitando que alguém fique sem, o que na teoria não estava sendo cumprido. Com tamanha importância, você pode variar a iguaria com a receita da chef Camila Cassilha, clicando aqui.

A Fazenda 1: Purê de aipim

PUBLICIDADE

Em todas as temporadas, as refeições são preparadas pelos próprios peões, na cozinha. No entanto, na primeira edição do programa, Danni Carlos reclamou que o purê de aipim do Dado Dolabella estava sem tempero, o que acabou gerando uma discussão entre ambos.

Para evitar uma comida sem sabor e garantir o acerto na receita, você pode começar pelo básico e apostar nas dicas de preparo do chef Vítor Sobral, que traz um delicioso purê de batata.

A Fazenda 5: Alho

Algumas pessoas preferem temperar pouco a comida, enquanto outras gostam de caprichar nos sabores, às vezes até demais, o que pode desagradar alguns paladares. Foi o que aconteceu com Viviane Araújo em A Fazenda 5. Ela reclamou que Nicole Bahls usava muito alho nos pratos que preparava.

Para acertar a mão na receita, clique aqui para acompanhar o passo a passo de um petisco que leva alho poró, da mesma família do que costumamos usar diariamente, assim como Nicole Bahls, mas com um toque de sabor único.