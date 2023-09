A Fazenda: Comida no reality já foi motivo de muitas brigas; confira

A rede Record estreou nesta terça-feira (19) a 15ª temporada do reality show ‘A Fazenda’. Apresentado por Adriane Galisteu, o programa reúne 18 participantes em um jogo cujo maior dos desafios é a convivência.

Tendo de dividir uma mesma casa rural por meses, o clima nem sempre é um dos mais tranquilos, o que pode resultar em brigas e desentendimentos de uma hora para a outra. Esse tipo de coisa acontece em toda edição, e na última, realizada em 2022, não foi diferente.

Uma das grandes desavenças da casa foi por causa da comida. Segundo informações do R7, em uma dinâmica onde os participantes foram dividos em dois grupos, A e B, as refeições eram feitas separadamente por questão de rivalidade, e um grupo passou a esconder e roubar comida do outro, gerando altas brigas.

Relembre através do vídeo abaixo:

