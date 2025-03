A feijoada mais disputada de SP agora tem dia extra; veja como garantir a sua

O Baixo Gastronômico, conhecido pela feijoada memorável, anunciou que agora pode ser mais fácil ter acesso ao famoso prato da casa.

Feijoada às quartas

O puxadinho gastronômico, comandado por Ivan Santinho, passará a servir buffet de feijoada todas as quartas-feiras.

Antes, era possível provar o prato apenas sob encomenda no La Cura Gastronomia, e depois passou a ser motivo de disputas por um lugar assim que o Baixo abriu.

Segundo o colunista de Paladar, Fred Sabbag, a feijoada do Baixo é a melhor. “O equilíbrio entre as carnes, o feijão cozido no ponto certo e os acompanhamentos impecáveis (como por exemplo a couve milimetricamente cortada e servida crua, como gosto) tornam o prato um evento e não apenas uma refeição”, afirma.

Baixo Gastronômico

O Baixo é o quintal do La Cura Gastronomia, rotisserie e serviço de eventos do chef Ivan. No local, a comida é servida como se você estivesse na casa do próprio profissional. O espaço é pequeno, com apenas 30 lugares e uma atmosfera acolhedora.

Além da feijoada às quartas, o lugar passará a servir jantar especial às sextas. Saiba mais mais sobre a cozinha do chef Ivan na matéria de Fred Sabbag.