A Japan House São Paulo irá oferecer palestra gratuita sobre saquê; veja como participar

A Japan House São Paulo, em parceria com o Consulado Geral do Japão e a ABGJ (Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa), vai realizar a palestra “Mulheres no Universo do Saquê”, que pretende discutir o papel feminino na produção e comercialização da bebida. Entre os assuntos abordados, o bate-papo presencial vai abordar também as particularidades de se trabalhar com o saquê no Brasil e no Japão.

Para isso, a palestra contará com a participação de três especialistas: a sommelier especializada em saquê, Yasmin Yonashiro, a fundadora do Jojo Ramen, Simone Xirata, e a japonesa Miyuki Saito, CEO da Kinsuisho Brewery, fábrica de saquê da cidade de Fukushima que produz a bebida há mais de 120 anos.

Além do olhar voltado para o papel das mulheres nessa indústria, o evento também vai apresentar painéis informativos sobre a bebida, com discussões sobre as características desejáveis em um bom saquê. O público também poderá, ao fim da conversa, participar de uma degustação de diferentes tipos de saquê selecionados para o evento.

O evento é gratuito e destinado ao público maior de 18 anos. Para participar, é necessário retirar os ingressos presencialmente 30 minutos antes do início.

Japan House São Paulo

PUBLICIDADE

Evento: “Mulheres no Universo do Saquê”. Endereço: Avenida Paulista, 52, São Paulo, SP. Data: 16 de setembro de 2023, às 15h. Site: https://www.japanhousesp.com.br Instagram: https://www.instagram.com/japanhousesp.