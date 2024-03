A melhor colomba pascal para comprar em 2024

A Páscoa se inicia já nesta sexta-feira, 29, e é provável que você já tenha indo ao supermercado nos últimos dias e reparado que, se os corredores são dos arcos com ovos de chocolate pendurados, as prateleiras são da colomba pascal - ou pelo menos parte delas.

O doce de origem italiana é uma receita prima do panetone e é a opção favorita de quem não é lá muito fã de chocolate. Assim como qualquer outro produto com demanda, a colomba é disponibilizada sob diversos selos, com ingredientes e modos de preparo próprios, que resultam não apenas em preços, mas em níveis diferentes de qualidade.

E foi pensando em encontrar a melhor versão da colomba pascal que o Paladar reuniu os especialistas Veronica Kim, Ale Sotero, Henrique Yukio e Vinicius Pires para testar às cegas amostras de 10 marcas, fazendo uma avaliação norteada por aspectos como densidade e umidade da massa, distribuição das frutas cristalizadas, aroma e aparência.

Após a degustação, os jurados elegeram a colomba produzida pela padaria artesanal Oli Pães como a melhor da edição de 2024. O pão pascoal, além de muito atrativo visualmente, apresenta uma textura macia, tem sabor amanteigado que lembra a um brioche e também ganha pontos pelas frutas cristalizadas, com pedaços de laranja, que são de alta qualidade e têm sabor muito natural.

A avaliação completa das demais marcas avaliadas pode ser conferida na matéria ‘Testamos dez marcas de colomba pascal; confira o ranking’, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.