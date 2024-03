A melhor mozzarella de búfala para pratos rápidos

A mozzarella de búfala é perfeita para fazer receitas rápidas e dá todo charme a saladas e aperitivos. Apesar de delicioso, nos últimos tempo, esse queijo tem pesado no bolso dos consumidores e, por isso, é importante saber escolher bem na hora de comprar para não cair em ciladas.

Para te ajudar, o Paladar realizou um teste às cegas com mozzarellas de búfala para avaliar marcas disponíveis em supermercados. Ao todo, seis amostras, feitas com 100% leite de búfala e todas em versão bolinha ou cerejinha, foram avaliadas.

A degustação aconteceu com um time de jurados especialistas que analisaram minuciosamente cada produto, em busca de bolinhas com massa bem filada, com consistência macia e textura cremosa, com sabor de leite bom e fresco e equilibrado no sal.

Ao fim do teste, eles elegeram a Búfalo Dourado como a melhor marca. O queijo foi considerado fresco, cremoso e saboroso, com sal na medida e notas lácteas, de leite bom e fresco, bem presente.

Para conferir as outras marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos especialistas sobre esses produtos, leia a matéria completa aqui.