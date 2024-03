Abacate ajuda a reduzir risco de doenças crônicas cardiovasculares; confira receitas

O abacate, com sua casca marrom e polpa verde característica, é um fruto comestível do abacateiro, cultivado em regiões tropicais e subtropicais, apresentando também uma variedade gigante.

Seus atributos incluem a redução do risco de doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares. Além disso, há um teor rico em cálcio, potássio, magnésio, vitaminas antioxidantes e ainda contém uma quantidade menor de gordura.

Incluir o abacate na rotina alimentar pode ser extremamente benéfico. Ao comprar, prefira abacates com casca e polpa macias. Essas informações, escritas por Thais Manarini, foram publicadas no caderno impresso do Estadão desta data.

Torrada de Abacate

Esta versão, criada pela chef Amandine Izza, é perfeita para o café da manhã ou lanche da tarde e requer um abacate maduro entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Avocado toast pode ser servido no café da manhã, da tarde ou até mesmo no brunch Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

Creme de Abacate com Salada de Coco

Aprenda todos os passos desta receita refrescante do chef Fábio Vieira, que inclui polpa de abacate fresco. Veja a receita completa aqui.

Delicioso creme de abacate com salada de coco. Foto: Renata Kerkmeester

Sanduíche de Peru e Abacate

Essa combinação, elaborada pela chef Cris Muratori, oferece uma refeição completa, saborosa e equilibrada. Veja a receita completa aqui.