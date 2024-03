Abacate e avocado: quais são as principais diferenças?

O abacate possui várias variações, incluindo o avocado, e ambos oferecem benefícios para a saúde, como a prevenção de doenças crônicas e cardiovasculares, devido às suas gorduras saudáveis, vitaminas e minerais.

Embora compartilhem esses benefícios, há diferenças entre eles. O avocado contém uma maior quantidade de fibras em comparação ao abacate, enquanto este último tem um teor de gordura um pouco menor.

Além disso, eles apresentam diferenças visuais. O avocado é menor e tem uma casca levemente marrom e mais grossa, o que torna mais fácil a identificação no momento da compra.

Apesar dessas distinções, ambos podem ser usados em receitas para adicionar sabor e cor vibrante à rotina. Essas informações foram compartilhadas por Thais Manarini e especialistas, e publicadas no caderno impresso do Estadão em 18 de março.

Receitas para experimentar

Tigela de arroz com gengibre, rabanete e abacate

Essa combinação oferece uma variedade de texturas e sabores, resultando em uma refeição completa e colorida. Veja a receita completa aqui.

Tigela de arroz com gengibre, rabanete e abacate, receita do novo livro da apresentadora Nigella Lawson Foto: Reprodução

Torrada com avocado

A torrada com avocado é uma opção para servir no café da manhã ou no lanche da tarde, utilizando 1/4 do produto. Veja a receita completa aqui.

