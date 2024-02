Abacate: veja 3 receitas com a fruta que ajuda a combater o colesterol

O abacate é um dos ingredientes mais completos para quem busca um estilo de vida saudável e prático na cozinha. Além disso, a fruta é aliada do coração e ajuda a diminuir o LDL, o colesterol ruim, que pode levar a doenças circulatórias, conforme uma pesquisa publicada no Jornal da Academia de Nutrição e Dietética em 2022.

São várias as receitas que usam a fruta, desde saladas, sanduíches e até mesmo vitaminas. O abacate também tem uma ótima aceitação quando o assunto é tempero, e basta misturá-lo com ervas frescas, azeite de oliva e outros ingredientes para criar uma pasta aveludada, que adiciona um toque gourmet a qualquer prato.

A seguir, veja três receitas saudáveis e deliciosas para fazer com abacate:

Salada de atum com abacate

Salada de atum com abacate Foto: Felipe Rau|Estadão

PUBLICIDADE

Servida com vinagrete de mostarda, limão e mel, essa salada mostra personalidade com a inclusão do abacate, que traz um toque doce e especial, criando uma explosão de sabores. Veja a receita completa aqui.

Peixe com legumes e abacate

Prato de peixe com legumes e abacate. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Esse prato serve uma bela refeição com peixe branco, diversos legumes, arroz negro e guacamole feito com abate levinho que dá cremosidade à receita e agrada o paladar de quem consome. Veja a receita completa aqui.

Sanduíche aberto de camarão e guacamole

PUBLICIDADE

Sanduíche aberto de camarão e guacamole. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

O sanduíche leva guacamole e faz uma boa apresentação ao levar um camarão no topo, que dá um charme especial e fino ao lanche, com uma combinação infalível de sabores. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais curiosidades sobre o abacate e como ele pode ser usado na cozinha, leia a matéria completa que explica tudo sobre a fruta.