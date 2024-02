Adega em Portugal vende vinhos por 3 euros o litro

Com o objetivo de dar maior poder de compra àqueles que possuem menos recursos financeiros, desde a década de 1960 a Fundação Eugénio de Almeida realiza anualmente vendas a granel das produções da Adega Cartuxa, que fica em Évora, Portugal, e corresponde ao produtor europeu que mais vende vinhos no Brasil.

A iniciativa que já é tradição oferece vinhos de mesa potentes, com blends de composição desconhecida, mas que geram resultados saborosos, cujo litro custa apenas 3 euros (o que corresponde a aproximadamente R$ 16, de acordo com a cotação atual).

Por não haver limite de compras por pessoa, é comum que as vendas durem pouco, tendo seus produtos esgotados em até 15 dias, no máximo, e, conforme aponta Fernanda Meneguetti na matéria ‘Vinícola portuguesa do Pêra-Manca tem litros de vinho a € 3′, ficam disponíveis para compra 50 mil litros do tinto e 10 mil do branco.

Quem deseja aproveitar a promoção pode se dirigir à Adega Cartuxa, que fica na Quinta de Valbom, Estrada da Soeira 7005-003, em Évora, Portugal. O estabelecimento fica aberto todos os dias, das 10h às 19h. Telefone: (+351) 266 748 30.