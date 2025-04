Adeus pistache: veja nova tendência para ovos de Páscoa

Se você pensou que o pistache seria a grande estrela da Páscoa de 2025, pode se surpreender. Depois que o chocolate branco passou a ser oficialmente reconhecido como “chocolate” pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sua presença no mercado disparou. E, junto com ela, uma nova combinação conquistou espaço: chocolate branco com maracujá.

Essa combinação ganhou destaque entre especialistas e foi tema de testes às cegas. No Paladar Testou, iniciativa 100% editorial, uma extensa degustação de 50 ovos de Páscoa foi realizada. Para facilitar a avaliação, os produtos foram divididos em diferentes categorias.

Na categoria chocolate branco com maracujá, cinco marcas foram analisadas em critérios como aparência, textura, sabor e aroma. Duas amostras se destacaram e foram apontadas como as favoritas do ano. Veja:

Mica

26-03-2025 - SÃO PAULO - SP /PALADAR OE / DEGUSTAÇÃO OVOS DE PÁSCOA 2025 - Ovo de páscoa Mica Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Da marca Mica, o Ovo Maracujá e Castanha do Brasil combina casquinha branca, caramelo de maracujá, crocante de maracujá com castanha-do-brasil e um fechamento de chocolate ao leite com suspiros. O produto foi visto como perfeito, trazendo um sabor equilibrado, boa apresentação e de qualidade.

Fabiana Guimarães

26-03-2025 - SÃO PAULO - SP /PALADAR OE / DEGUSTAÇÃO OVOS DE PÁSCOA 2025 - Ovo de páscoa Fabiana Guimarães. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Produzido com chocolate branco, maracujá liofilizado e crocante de coco, o ovo da marca Fabiana Guimarães, foi descrito como incrível. Os jurados apontaram um dulçor na medida, sabor lácteo bem ressaltado e um contraste entre a untuosidade do chocolate com a crocância das sementes de maracujá.

Ovos de chocolate bem brasileiros

Para continuar nas tendências de ovos de Páscoa para 2025, uma das categorias que estão de destacando no mercado é o “Brasilidades”. Com toques da cozinha brasileira, os ovos apresentam ingredientes bem comuns do nosso cotidiano que são ressignificados no chocolate. Veja a matéria completa aqui.

