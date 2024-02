Aeroporto na Itália terá vinhedo de 19 hectares no telhado

O aeroporto de Florença, na Itália, deve ganhar um vinhedo em funcionamento em seu telhado. Apesar de não ser um dos mais populares ou não ter as maiores pistas de pouso, o local foi escolhido para fazer essa experiência, segundo o Food & Wine.

Os planos do vinhedo foram compartilhados pelo escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects. Segundo comunicado à imprensa, o vinhedo terá 38 fileiras de videiras plantadas em vasos de concreto e cobrirá uma área total de 19 hectares. A empresa afirmou ainda que “um enólogo líder da região” será encarregado de plantar e cuidar das uvas e do vinho que será produzido no aeroporto e envelhecido em caves localizadas abaixo do terminal.

Além de produzir vinho, o vinhedo servirá para camuflar a aparência do aeroporto quando visto do topo dos pontos turísticos da cidade, incluindo o famoso Duomo no topo da Catedral de Florença.

De acordo com a revista italiana de arquitetura e design Domus, a reforma do aeroporto será concluída em duas fases: a primeira deve ser concluída em 2026, enquanto o outra só em 2035.