Água de coco: especialistas testam e elegem as 3 melhores marcas do mercado

Uma nova onda de calor tem afetado as cidades brasileiras e, para se refrescar, além da água natural, a água de coco pode ser uma excelente aliada, mantendo o corpo devidamente hidratado. E é claro que nenhuma versão bebida pode se comparar à in natura em questão de qualidade e sabor, mas a praticidade de 1 litro de água de coco encaixotada ganha pontos com os consumidores de rotina corrida.

E foi pensando em auxiliar esse público que o Paladar Testou resolveu promover mais uma avaliação com especialistas, reunindo nove marcas diferentes e levando em consideração não apenas o sabor, como também a qualidade nutricional.

Para manter a maior imparcialidade possível durante a degustação, as amostras foram identificadas apenas com números, e as juradas Luciane Recco, chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo; Thais Barca, nutricionista; e Julia Santos Barreto, associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade chegaram a um ranking.

Em primeiro lugar está a marca Villa Piva, cuja água possui poucos ingredientes, de informação nutricional objetiva, sabor doce, agradável e pouco residual, bem próximo à versão natural. Já em segundo lugar entra o selo Do Bem, com um sabor levemente cítrico e boas informações nutricionais. Há, no entanto, um leve gosto residual.

E fechando o pódio vem a marca Rio, apontada pelo júri como uma água de coco de sabor leve, adocicado, com uma lista de ingredientes razoável, embora aditivos, frutose e açúcar.

Veja o ranking completo com as seis marcas restantes na matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

