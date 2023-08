Ainda dá tempo! Confira sugestões para presentear no Dia dos Pais

Ainda da tempo! Confira sugestões para presentear no Dia dos Pais Foto: Imagem: Freepik

Comemorado sempre no segundo domingo de agosto, este ano, o Dia dos Pais cai no dia 13. Faltam poucos dias, e a correria pelos presentes já começou. Existe quem já tenha comprado o mimo especial há bastante tempo, mas também tem quem acabou deixando para última hora. Pensando nisso, o Paladar preparou dicas de presentes que ainda dão tempo de comprar para essa data especial.

Alguém sempre tem aquele pai amante do bom churrasco, que não abandona a churrasqueira nunca e está sempre caçando um motivo para assar uma carne de qualidade. Para ele, que se preocupa com os mínimos detalhes para que o evento e as carnes saiam perfeitos, que tal utensílios de churrasco para deixar esse momento ainda mais especial? Além disso, ele também pode ler um pouco mais sobre o manual do churrasco perfeito, e garantir ainda mais qualidade para o almoço ou jantar em família.

Há pais que optem por um hambúrguer artesanal em família, que preparam desde o inicio da receita, até os toques finais da montagem do prato. Para surpreender eles, por que não utensílios para a preparação de hambúrguer? Ele com certeza irá amar e preparar um hamburguer assim que receber o presente!

Para os pais amantes da coquetelaria, que estão sempre preparando e inovando em bons drinques, utensílios para coquetelaria é sempre uma boa pedida, garantindo ainda mais qualidade para as receitas especiais.

Além dos presentes, sair para comemorar essa data é sempre uma opção muito boa e que garante, com certeza, a felicidade do papai. Então, experimente levá-lo a um dos melhores restaurantes para celebrar o Dia dos Pais em São Paulo.