Ainda dá tempo! Saiba como participar da 1ª edição do Festival Comidas do Mundo em SP

Promovido pela parceria entre a organização Art Shine e a página de conteúdo digital gastronômico Cola em Sampa, acontece neste final de semana a primeira edição do Festival Comidas do Mundo, das 11h às 21h em frente ao Estádio do Pacaembu.

O evento celebra as tradições culinárias do mundo todo e é livre para todos os público - até mesmo para os bichinhos de estimação. Por meio de 50 expositores, entre eles cozinheiros e chefs de diferentes nacionalidades, os visitantes podem fazer uma viagem gastronômica sem tirar os pés de São Paulo.

Festival Comidas do Mundo - 1ª edição

Data: dias 14 e 15 de outubro (sábado e domingo)

Endereço: Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu

Horário: das 11h às 21h

Preço: entrada franca

Espaço pet friendly

Receitas testadas e aprovadas

