AirFryer: confira o melhor modelo para famílias grandes

Assim como a máquina de lavar está para a lavanderia, a fritadeira a ar (popularmente conhecida como AirFryer) está para a cozinha. O utensílio feito para dividir espaço com o fogão e o microondas oferece muita praticidade ao consumidor, que, tendo-o em mãos, pode elaborar uma série de receitas - em especial frituras sem precisar de óleo.

No mercado existem vários modelos à venda, pertencentes a diferentes marcas e com diferentes capacidades. Para aqueles que cozinham em grandes quantidades, há a opção chamada tamanho família, e o Estadão Recomenda elencou os melhores eletroportáteis que atendem a esse requisito.

Um deles, alvo do Estadão Recomenda, é o modelo Britânia BFR15P, com cesto de 6 litros, sendo capaz de comportar até mesmo um frango inteiro. O aparelho, inclusive, entrou em terceiro lugar no ranking elaborado pelo Paladar Testou, que resultou de análises feitas por especialistas.