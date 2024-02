AirFryer: confira quais alimentos nunca preparar na fritadeira

Famosa por fritar batatas, pastéis, assar carnes, pães, bolos e mais uma infinidade de alimentos, a AirFryer tem sido um eletrodoméstico comum e largamente utilizado nas cozinhas das mais diversas casas, por oferecer praticidade e redução do uso de óleo, no caso das frituras.

Embora seja versátil e dê para preparar diversos tipos de refeição na fritadeira, não é qualquer comida que pode ser submetida ao processo de cocção nela. Algumas podem até estragá-la totalmente, trazendo um grande prejuízo ao bolso, visto que não apenas o dinheiro investido na comida mas também no aparelho serão descartados.

Segundo as informações do Portal Gaz, alguns itens para se evitar são alimentos pequenos e muito leves, como milho para pipoca, massas secas em pedaços e folhas de verduras, porque podem acabar voando e grudando nas partes fiações elétricas. Peças muito gordurosas, que liberam uma alta quantidade de vapor, também não devem entrar no cesto, visto que a fumaça pode causar estragos também na parte elétrica.

Além disso, também é necessário atentar-se aos utensílios colocados dentro da fritadeira para evitar acidentes. Plásticos, por exemplo, podem não resistir à alta temperatura e derreter, e recipientes de vidro, se não forem temperados, podem estourar.