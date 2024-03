AirFryer: quais recipientes podem ser usados na fritadeira elétrica?

Um dos eletrodomésticos que mais têm aparecido nas cozinhas de boa parte das casas brasileiras é a AirFryer, seja por sua versatilidade, pois é capaz de fritar, assar e cozinhar uma série de alimentos, ou por sua praticidade, afinal promove menos sujeira no ambiente em relação ao preparo no fogão por métodos convencionais.

No entanto, embora muitos usem o aparelho diariamente, é comum que ainda existam dúvidas acerca de algumas funções e o que fazer ou não ao usar o eletrodoméstico. Um exemplo disso é: quais recipientes podem ser usados na na fritadeira elétrica?

No cesto da AirFryer é possível colocar recipientes com alimentos e o material pode ser silicone, papel antiaderente e, diferente do microondas, alumínio também.

Formas de outras naturezas, no entanto, devem receber uma antenção especial. Vidro e cerâmica, por exemplo, só podem entrar na fritadeira se forem refratários - isto é, que suportam um calor de até 200°C. Papel alumínio e papel manteiga também podem ser utilizados, mas só se ficarem bem presos à base, segurados pelos alimentos. Caso contrário, a rotação do ar fará com que voem e, assim, obstruam a saída superior.

A chef Bru Calderon e a equipe da Mondial Eletrodomésticos compartilham mais informações e dicas sobre o utensílio na matéria ‘Guia da AirFryer: aprenda a preparar receitas maravilhosas na fritadeira elétrica’, por Felipe de Paula. Leia na íntegra aqui.