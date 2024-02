Além do chimichurri: conheça mais opções de molhos e temperos para a parrilla

O churrasco argentino e uruguaio, também conhecido como parrilla é um dos mais famosos do mundo e, apresar do nome diferente, tem pontos parecidos com o churrasco brasileiro. Vinda do espanhol, a palavra parrilla é traduzida como “churrasqueira”, mas também pode significar “restaurante que serve carnes grelhadas” ou referir-se à grelha utilizada para preparar os cortes.

Uma das maiores diferenças quando se trata do churrasco brasileiro e uruguaio estão nos acompanhamentos, cortes e, claro, molhos servidos.

O molho mais usado é o chimichurri, mas também pode-se utilizar a chamada “salsa criolla”, uma espécie de vinagrete. Já para temperar a carne, um parrillero “raiz” usaria apenas sal e pimenta-do-reino.

Já para os acompanhamentos, nada de farofa e nem arroz com feijão, na parrilla tradicional são comuns saladas, salada de batata, batata frita, batata doce assada e queijo provolone empanado - a clássica provoleta.

Para descobrir mais sobre a parrilla e como os argentinos e uruguaios costumam preparar um bom churrasco, leia a matéria completa.