Alex Atala defende valorização de produtos locais: ‘pague mais caro por um queijo brasileiro’

Durante o pré-evento Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, o chef Alex Atala destacou a importância de valorizar os produtos locais, como queijos e vinhos brasileiros. Atala salientou que, apesar de serem mais caros, os produtos locais merecem reconhecimento por sua qualidade e contribuição à sustentabilidade e economia local. As informações são da CNN.

O chef do D.O.M., Alex Atala, em aula no Gastronomika ( Foto: Janaina Fidalgo/AE)

“Vejo muitos consumidores que chegam na prateleira do supermercado e dizem: ‘esse azeite brasileiro é mais caro que o que veio de fora, então vou comprar o importado’, disse Atala. Mas, sim, pague mais caro por um queijo brasileiro, por um vinho brasileiro. Grandes ingredientes na Europa não são produzidos por grandes indústrias e sim por pequenos artesãos”.

Em sua apresentação no #50BestTalks, Atala apontou a necessidade de uma transformação cultural que favoreça o coletivo em detrimento do individualismo. O chef ressaltou a riqueza da biodiversidade do Brasil e a importância de valorizar a sociobiodiversidade.

“A gastronomia sempre foi o poder da união, a comida é congregação. É amor no sentido stricto sensu da palavra. É dar de comer, é dar o seu melhor. Na agricultura de larga escala podem existir sequelas socioambientais que algumas vezes me colocam contra esse sistema, mas a guerra não é a melhor saída, devemos unir forças.”

Nesta terça-feira, 28, é realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Acompanhe a cobertura completa no Paladar.