Alex Atala e Helena Rizzo protagonizam momento polêmico no Masterchef; veja vídeo

Nesta terça-feira, 22, o MasterChef Brasil recebeu o renomado chef Alex Atala, que deu uma aula aos competidores da 10ª temporada sobre como reaproveitar as sobras de comida da geladeira. Ele ainda aproveitou para homenagear os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.

No entanto, o momento que a princípio pareceu emocionante, acabou rendendo comentários negativos sobre os elogios feitos para a chef Helena Rizzo. com internautas alegando que Atala teria sido machista.

Isso aconteceu pois o chef destacou a competência de Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira, enquanto ateve-se a elogiar a beleza da única brasileira detentora da estrela Michelin.

“Não dá para falar da beleza da cozinha sem falar de uma muher linda, de uma mulher que, de uma maneira muito especial eu me apaixonei, chama Helena Rizzo”, iniciou ele. “Uma mulher linda que entrou na cozinha, que todo mundo olhava para a cara dela e falava que ela não ia dar certo porque ela era linda”, continuou ele na ocasião.

Após a repercussão, em seu Instagram, o chef Alex Atala se desculpou publicamente: “Não importa o que eu diga, não será suficiente para desfazer uma ferida que eu provoquei. E mesmo sem saber o que dizer e correndo o risco de ser mal-compreendido, preciso tentar. Devo isso à minha amiga”, escreveu.

PUBLICIDADE

Veja o momento abaixo:

Após a polêmica, e o pedido de desculpas de Alex, foi a vez de Helena Rizzo se manifestar. Sem mencionar o nome do chef, a jurada desabafou contra o machismo em sua rede social. A publicação foi genérica, porém seguidores interpretaram como um recado ao convidado do programa da Band.

“Cozinho profissionalmente desde os 18 anos. Saí de casa aos 17, quando ainda trabalhava como modelo. Não dá para contar as inúmeras vezes em que enfrentei misoginia e machismo nesses ambientes de trabalho, as diversas vezes que me senti incomodada e que o ‘melhor’ que podia fazer, era dar aquele sorrisinho constrangedor com o canto da boca e seguir em frente”, escreveu Helena.

Confira seu desabafo completo: