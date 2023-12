‘Alex Atala tocou numa ferida’, diz Helena Rizzo ao relembrar início da carreira como modelo

Responsável pelo Maní, restaurante contemplado com uma estrela do Guia Michelin, eleita uma das melhores chefs do mundo, presente na lista do Latin America’s 50 Best Restaurants e jurada de um dos programas culinários mais famosos do Brasil, o MasterChef, a chef Helena Rizzo tem anos muito bem-sucedidos de carreira e muitas experiências do universo gastronômico para compartilhar.

Transitando pelos vários setores da arte, Rizzo já trabalhou como modelo dos 16 anos aos 19 anos: “Ser modelo foi um momento determinante para minha independência [...] Depois, durante muito tempo, nessa transição de modelo para a cozinha, era algo que me dava uma ‘vergoinha’, tinha esse estigma de ‘chef modelo’. Hoje falo que fui mesmo, mas, durante muito tempo, me cobrava e me julgava. Agora, olho para tudo com mais humor e gratidão”, confessa em entrevista à revista Claudia.

Em seu período de formação como profissional da cozinha, ela estagiou em restaurantes renomados como o Roanne, do chef francês Emmanuel Bassoleil, e o Gero, e relata que a área da moda já lhe abriu muitas portas no ramo gastronômico, contudo “[...] tem aquela coisa do ‘ela não deve manjar muito’; ‘é mais um rostinho bonitinho fazendo pose’ ou ‘ah, a chef modelo’. Esse tipo de zoação”, reforça, imitando o tom de ironia. “É aquela coisa de que tu tá num lugar e não pode ter multiplicidade”, relembra.

Esse é um estigma que infelizmente ainda deixa vestígios, e isso pôde ser observado em um caso recente com o chef Alex Atala, que em agosto deste ano, durante a gravação de um episódio do MasterChef fez um discurso exaltando os feitos profissionais dos colegas Rodrigo Oliveira e Érick Jacquin, mas, quando mencionou Helena, abordou somente sua beleza.

“Ele tocou numa ferida”, diz a chef. “É muito diferente eu encontrar o Alex num jantar e ele falar: ‘nossa, como você está linda’, do que estarmos num ambiente profissional. Eu fiquei extremamente incomodada e sem graça na hora. Enquanto ele falava, estava pensando no que iria falar sobre ele, porque ele é um cara que tem uma representatividade, acho ele incrível, e eu esperava mais, fiquei chateada [...] Precisamos olhar para essas feridas, porque eu já engoli muito sapo, e machuca”, finaliza.

