Alfajor: aprenda a fazer a melhor versão do doce

Parecido com o pão de mel, o alfajor é um doce recheado com doce de leite e coberto com chocolate, mas com uma massa diferente, uma espécie de biscoito feito de farinha de trigo, amido de milho, ovos e manteiga.

Não há um consenso quanto à sua origem, mas sabe-se que um dos países que têm o doce como item essencial de sua gastronomia é a Argentina, lugar de onde saem as principais marcas da versão industrializada, comercializada em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.

No entanto, quem deseja degustar um bom alfajor não precisa sair em busca de algum lugar que tenha a iguaria embalada disponível para compra; é possível fazê-lo em casa.

O chef Gabriel Pita ensina a fazer a mesma versão servida na Doceria Zucker, que fica em Mirandópolis (SP), por meio de um passo a passo que compreende todas as etapas, desde a produção da massa, a elaboração do doce de leite e a forma adequada de derreter o chocolate da cobertura. Veja a receita completa aqui.