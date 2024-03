Alheira em São Paulo: onde provar pratos únicos

Pertencente à classe dos embutidos, a alheria é uma iguaria de origem portuguesa característica por sua cor amarelada e pelo formato de ferradura.

Feita à base de um mix carne de porco e de aves, azeite, alho e pão de trigo, a peça já foi eleita a melhor do mundo pelo TasteAtlas em 2023, e embora sua produção esteja concentrada no município de Vinhais, em Portugal, existem restaurantes em São Paulo que oferecem aos visitantes a oportunidade de experimentá-la.

Localizado em Moema, o Gajos é uma mistura de restaurante com bar e serve alheria com batatas, ovos e espinafre (R$ 69), além de pratos como sardinha na brasa com pimentão e batata cozida (4 unidades por R$ 58) e diversos tipos de bacalhau (a partir de R$ 102).

Quem deseja ter a experiência completa da casa pode optar pelo ‘menu experience’. Servida de segunda a sexta-feira, exceto feriados, a opção custa R$ 94 por pessoa e inclui entrada (três opções), prato principal (oito opções) e sobremesa (três opções).

Onde: Alameda dos Arapanés, 1307, Moema.

