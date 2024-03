Alimentação saudável: receitas para controlar a pressão

Para as pessoas que possuem pressão alta, uma boa alimentação e ficar de olho no excesso de sódio é crucial. A dieta é uma ótima forma de lidar com isso, principalmente quando os alimentos presentes nela ajudam a controlar a doença crônica.

Ao Paladar, a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, indicou 3 receitas para quem tem hipertensão, mas também quer comer refeições gostosas. Em todas as opções, os ingredientes usados tem nutrientes que ajudam a regular a pressão arterial, como abóbora, castanha-do-pará, amêndoas, avelã, abacate, banana, batata, entre outros, confira:

Mousse de cacau

Sem leite ou ovos, essa mousse fica tão cremosa como a receita original. No lugar do laticínio, é usado abacate, banana madura, uva-passa, cacau em pó e água. Veja a receita completa aqui.

Salgado de abóbora com frango

Esse salgado é fácil e prático de preparar. Você pode cozinhar a abóbora com peito de frango e todos os outros ingredientes que serão usados para preparar o quitute. Veja a receita completa aqui.

Pão de abóbora

O pãozinho fofinho é feito no micro-ondas e fica pronto em 5 minutos. Ele leva ovo, azeite, farinha de aveia, fermento químico, sal de ervas cúrcuma e, claro, abóbora. Veja a receita completa aqui.

caso você queira saber mais sobre alimentos que devem estar em uma dieta para pessoas hipertensas, leia a matéria completa aqui.