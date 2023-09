Alimentos brasileiros estão em risco de extinção; saiba quais

A crescente onda global de padronização alimentar, aliada à busca incessante por conveniência e economia, tem permitido que os alimentos industrializados dominem as prateleiras de nossas cozinhas. Em contrapartida, pratos tradicionais, heranças culinárias de gerações passadas e preparações artesanais estão em declínio, correndo risco de desaparecer. Veja alguns desses tesouros gastronômicos em risco:

Batata doce roxa

Embora a batata-doce amarelada seja a queridinha das pessoas mais voltadas para uma alimentação fitness, a roxa é quase uma desconhecida. Seu cultivo restrito torna o alimento difícil de ser encontrado.

Pitanga

Embora pitangueiras ainda enfeitem quintais pelo país, a delicadeza do fruto pode ser empecilho para transportá-lo, o que impede sua chegada em locais mais distantes da área de cultivo; mas cá entre nós, a geleia de pitanga vale o investimento.

Pinhão

A semente da araucária, é rica em carboidrato. A busca desenfreada pela madeira dessa espécie, de altíssima qualidade, levou as florestas de araucárias à beira da extinção. Na página de receitas testadas e aprovadas do Paladar, é possível conferir o preparo da torta salgada de pinhão.

Pimenta-rosa

A pimenta-rosa é conhecida popularmente como aroeira e cresce naturalmente em diversos locais do Brasil, sobretudo na região da Mata Atlântica, porém sofre ameaças como desmatamento e queimadas.

Palmito juçara

Ele é retirado do caule de uma palmeira nativa da Mata Atlântica, mas o extrativismo clandestino resultou no quase esgotamento de suas reservas.

Embora esteja em área que sofre com a degradação do meio ambiente, existem movimentos, de cooperativas no norte de Minas Gerais, entre outras, que visam proteger a espécie.

Goiabada cascão

O doce é trabalhoso para ser feito, por isso, tem desaparecido das cozinhas e das vendas do país, muita gente opta pela praticidade da versão industrializa.