Alimentos ultraprocessados causam ansiedade. Como substituí-los na rotina?

No mercado, a presença de óleo hidrogenado, fibra solúvel ou frutose na descrição do rótulo de um produto geralmente indica que é um alimento ultraprocessado, ou seja, contém substâncias não naturais entre os ingredientes.

Estudos divulgados nos últimos três anos pela revista médica britânica BMJ apontam que o consumo desses alimentos aumenta o risco de ansiedade e outros transtornos mentais comuns em 48% a 53%, conforme citado por Rachel Pannett ao Estadão.

No entanto, é possível substituí-los na rotina. De acordo com a matéria do Paladar, alguns alimentos não se enquadram na categoria de ultraprocessados, e são esses que devemos consumir com frequência para evitar problemas de saúde. Saiba mais.

O interessante é notar que não apenas alimentos estão na lista, mas também alguns temperos que podem ser utilizados durante o preparo de receitas, por exemplo. Confira: