Alunos preparam refeições com impressora 3D e garantem pódio em competição

No Campus Party Amazônia, dois estudantes da Escola Bernardo Ramos de Gastronomia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) alcançaram o segundo lugar na competição Printer Chef. Essa competição inovadora combina gastronomia e tecnologia, desafiando os participantes a criar pratos usando alimentos produzidos em impressoras 3D.

Jancirclei Rodrigues de Souza Santos e Jefferson Ferreira de Oliveira, alunos do Cetam, surpreenderam a todos com sua criatividade e habilidade na criação dos pratos durante a competição. O evento ocorreu na Campus Party Amazônia, um dos principais eventos de tecnologia e inovação da região, realizado no Studio 5, na zona sul de Manaus.

A competição Printer Chef representa uma abordagem inovadora que entrelaça tecnologia e gastronomia, oferecendo aos participantes experiências únicas na criação de pratos. Este evento destaca a crescente relevância da impressão 3D na culinária, incentivando a criatividade e inovação neste campo promissor.

Segundo o Portal Marcos Santos, neste ano, os participantes enfrentaram o desafio de incorporar ingredientes característicos da região amazônica em seus pratos, tornando a competição ainda mais desafiadora e conectada à cultura local. A conquista do segundo lugar é motivo de enorme orgulho para a unidade de Gastronomia do Cetam, que, em apenas quatro meses de funcionamento, já demonstra excelência na formação de seus alunos.

Receitas testadas e aprovadas

