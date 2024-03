Amendoim ajuda a equilibrar colesterol; veja receitas com a oleaginosa

Há algum tempo as oleaginosas deixaram de ser cortadas da alimentação pelo seu alto teor calórico. Atualmente, nozes, castanhas e amendoins são considerados aliados da saúde e do controle de peso.

Além disso, existem indícios de que, tanto as nuts quanto pequenas refeições, agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome, formando uma excelente dupla. Os cientistas destacam, porém, que isso só é possível com equilíbrio e sem excessos.

Para quem quer apostar nessas opções, o amendoim é uma ótima forma de começar. Ele é classificado como oleaginosa pelo seu teor gorduroso, mas, na verdade, pertence à família das leguminosas.

De origem norte-americana, o amendoim foi domesticado no Brasil. Esse tipo de nuts oferece uma excelente composição de ácidos graxos e fitoesteróis, que ajudam a equilibrar as taxas de colesterol no corpo.

O amendoim torrado é uma boa opção de lanche, mas também pode ser consumido de outras formas, como em doces típicos, caso da paçoca e do pé-de-moleque, e também pasta de amendoim.

Receitas com amendoim

Pé de moça

“Primo” do pé de moleque, o pé de moça é uma versão mais cremosa e macia do doce. O segredo é o leite condensado na massa. Veja a receita completa aqui.

Salada indonésia de frango, abacaxi e amendoim

Uma opção mais saudável, essa salada leva frango com abacaxi e molho picante feito com amendoim. Para o molho picante, a dica é usar pasta de amendoim crocante. O abacaxi traz frescor e um toque adocicado. Veja a receita completa aqui.

Paçoca de amendoim

A paçoca é um doce típico da culinária brasileira que costuma estar presente em todas as festividades. Feita com amendoim triturado e alguns outros ingredientes, é uma opção rápida e prática de fazer. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre os benefícios das oleaginosas para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.