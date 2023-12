Ana Maria Braga defende cuscuz paulista após prato receber críticas

No final de novembro deste ano, no dia 29, o TasteAtlas publicou um de seus rankings mais polêmicos, responsável por elencar as 10 piores comidas brasileiras, onde apareceram itens como pé de moleque, arroz com pequi, salada de maionese, entre outros.

Mas, o que de fato chamou a atenção foi o primeiro lugar da lista, que foi ocupado por nada menos do que o cuscuz paulista, a versão adaptada do prato que mescla a massa de fubá com ingredientes diversos, como ovo cozido, sardinha, milho, pimentão, cebola, e por aí vai.

O resultado causou tanto alvoroço que chegou ao famoso programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, que nesta segunda-feira (04) demonstrou-se desapontada: “Fiquei muito chateada com esses americanos, porque de comida eles não entendem ‘lhufas’!”, declarou.

É importante salientar que os rankings do TasteAtlas não são feitos por profissionais do ramo gastronômico, mas sim por amadores espalhados pelo mundo todo que registram suas experiências na plataforma atribuindo notas de 0,5 a 5 para cada prato. O site fica encarregado de coletar os pontos, formar uma média e, assim, montar a classificação geral.

Se é odiado ou amado, fato é que o cuscuz paulista sintetiza parte da história da cidade, que é uma grande mistura de culturas oriunda dos grandes fluxos migratórios. Matheus Mans, na matéria ‘Cuscuz paulista é eleito o pior prato brasileiro em ranking, mas ainda desperta paixões’, descreve as raízes históricas da iguaria. Leia aqui.

