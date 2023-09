Ana Paula Padrão comenta sobre a final do MasterChef: “Final dos nossos sonhos”

Na última segunda-feira (11), o programa ‘Melhor da Noite’ (que estreou em agosto deste ano e conta com a participação do chef Rodrigo Oliveira) embarcou no clima da final do MasterChef que paira nos estúdios da Band e recebeu a apresentadora Ana Paula Padrão para comentar sobre o popular reality gastronomia.

A final da 10ª temporada vai ao ar ao vivo ainda hoje (12), a partir das 22h30, e vai definir quem levará o título de melhor cozinheiro amador.

Com altas expectativas para a última etapa da competição, Ana Paula celebra o fato de que a edição trouxe o elenco mais diverso em relação às anteriores: “Esperei essa temporada pelos últimos nove anos. Tem gente que é muito boa, mas que não teve dinheiro para pagar um restaurante bom, que não conhece ingredientes especiais... e é da missão do MasterChef apresentar esses ingredientes e essas receitas diferentonas para quem está participando e para o Brasil inteiro. Essas pessoas acabavam sendo eliminadas por falta de repertório. A gente conseguiu, agora, trazer sotaques e tudo que é lugar do Brasil”, disse/

Ainda, a apresentadora comemora as conquistas dos finalistas Wilton e Ana Carolina, já assegurando que o episódio de hoje será épico: “Ana Carolina é uma mulher da quebrada, morre de paixão pelo filho. Wilton deve ter sofrido preconceito a vida inteira, representante da comunidade LGBTQIAPN+. É uma final épica, a final dos nossos sonhos. É o Brasil representado”, acrescentou.

Confira na íntegra os comentários de Ana Paula Padrão no vídeo abaixo:

