Ana Paula Padrão, do MasterChef, faz desabafo sobre situação do marido: ‘É muito difícil’

Ana Paula Padrão, a apresentadora do MasterChef Profissionais 2023, publicou um desabafo em suas redes sociais sobre os cuidados de saúde com o marido, Gustavo Diament, após ele sofrer um acidente. Gustavo caiu em uma vala de sete metros depois de ser assaltado na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Ele já recebeu alta hospital, mas segue de repouso.

Ana Paula contou sobre as dificuldades de voltar a rotina e que os dias tem sido “cansativos”. “É muito difícil ‘desgrudar’ do cuidado que eu tenho 24h com o Gustavo para fazer qualquer outra coisa”, afirmou a apresentadora.

“Se ele dorme bem, eu durmo bem. Se ele está com muita dor, eu me sinto a última das criaturas, a mais impotente do mundo, por não poder fazer nada, a não ser dar os remédios que o médico prescreveu”, disse.

