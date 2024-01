Ana Paula Padrão, do MasterChef, revela parte da sua vida pessoal em retrospectiva: ‘Não deu certo’

Ana Paula Padrão divulgou uma retrospectiva nas redes sociais em que conta aos seguidores o que deu errado em 2023. E o fim de mais um ano também fechou a 2ª temporada de Masterchef+, em que a famosa atua como apresentadora.

Apesar da finalização do programa com participantes 60+ fazer parte da lista de sucessos de Ana Paula Padrão do ano passado, a apresenta preferiu trazer à tona ao vídeo outra perspectiva.

Entre motivos que incluem a não realização de um projeto profissional e uma viagem entre amigas, Ana destacou outros pontos que chamaram a atenção: questões de saúde e o acidente do seu marido, Gustavo Diament - o qual ela está à frente nos cuidados.

‘’Eu tô bem cansada, mas não to entregue, não to triste, nem deprimida, mas fiquei, assim, em um estado de alerta para a vida’', completou. Na legenda, ela deixou claro que ‘‘sagitas são do contra mesmo’', justificando em tom de brincadeira a temática do vídeo.