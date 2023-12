Ana Paula Padrão faz confissão inesperada para participante do Masterchef+

Nesta última terça-feira (28), no episódio do Masterchef+, rolou até mesmo uma declaração por parte de Ana Paula Padrão para um dos participantes. Dessa vez, a edição está carregada de muita história e personalidades cativantes.

A apresentadora explicava aos três competidores sobre prova de eliminação, informando que eles teriam apenas uma hora para realizar a receita de um belíssimo escondidinho. Logo, as expressões nos rostos dos idosos mudaram, afinal, é pouco tempo.

‘‘Ah!’', exclamou Elisiário, um dos participantes. ‘’Uma hora e dez, uma hora e quinze?’’, completou, na tentativa de conseguir minutinhos a mais para cozinhar. ‘’Não, uma hora’’, respondeu o Chef Fogaça em seguida.

Elisiário puxou algumas risadinhas, também arrancando sorriso dos demais adversários, e ouviu da apresentadora: ‘‘Eli, eu te amo! Eu já te amo! Eu já te amo!’'. ‘’Obrigado’', respondeu ele, ainda sem estar sério.

‘’Eu também quero ser amada’', revelou Irma ao ter a câmera em foco nela. ‘’Oh, meu…'’, indagou Ana Paula Padrão, mandando vários beijos para a ‘’Barbie querida’', como a apresentadora a chamou, de acordo com informações do portal Band.

Apesar do clima de tensão que havia sido criado com as regras da prova de eliminação, os participantes relaxaram um pouco e ainda divertiram o público com as declarações, para depois entregar tudo na cozinha e não sair do Masterchef+.

