Quer dar um toque vegano na sua ceia de Ano Novo ou até mesmo fazer uma ceia 100% vegana? A gente te mostra por onde começar! O salpicão é um clássico do fim de ano. Normalmente, é feito de frango, mas também pode vir com outras proteínas, como peixe e até mesmo aproveitando o tender do Natal.

Esta versão vegana do prato leva cenoura, tofu, milho fresco, maçã verde, uva passa e cebola roxa, misturados a temperos frescos e envolvidos por uma maionese vegana deliciosa.

Veja o passo a passo da receita neste link, que, inclusive, ensina como fazer essa maionese vegana do zero.