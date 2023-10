Anvisa anuncia recolhimento de 28 lotes da Sidra Cereser contaminada com pedaços de vidro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou na última segunda-feira (02/10) o recolhimento de 28 lotes da Sidra Cereser. O processo de recolhimento da bebida se deu por conta de problemas no envase de mais de 2,2 milhões de garrafas, que, segundo informações cedidas pela CRS Brands Indústria de Comércio S/A, empresa que produz a sidra, poderiam conter “pequenos fragmentos de vidro” em seu conteúdo.

As garrafas dos lotes fabricados em 22/07/2023 e de 16/08/2023 a 02/09/2023 apresentam riscos à saúde dos consumidores, visto que, segundo a Anvisa, a ingestão dos fragmentos de vidro podem causar lesões no trato digestivo de quem consumir a bebida alcoólica dos lotes contaminados.

A Resolução-RE nº 3.718/2023, que representa o recall, se configurou como “recolhimento voluntário”, em que a empresa anuncia à Anvisa a retirada imediata do produto da comercialização, em medida preventiva que garante o acompanhamento da Vigilância Sanitária no processo. Em casos de possível risco à saúde, como nos lotes a serem recolhidos da Sidra Cereser, a comunicação à Anvisa é obrigatória e deve ser feita dentro de 48 horas da identificação do problema.

Caso você tenha comprado a Sidra Cereser de algum dos lotes anunciados para recolhimento, a Anvisa recomenda o contato direto com a empresa pelo telefone 0800 702 2517 ou pelo endereço de e-mail recallsidra@crsbrands.com.br, para solicitar orientações sobre como prosseguir com o recolhimento ou substituição do produto. Os lotes listados a seguir podem ser encontrados no lacre dourado na parte superior das embalagens, gravados em cor preta sobre a adesivação dourada.

Confira aqui os lotes listados no recall da Sidra Cereser e mais informações sobre a ação de recolhimento.