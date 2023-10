Aplicativo traz receitas de chefs internacionais com passo a passo em vídeos

Aqueles que já tentaram seguir uma receita complicada em um vídeo, passo a passo, conhecem a dificuldade de se dividir entre o celular, os ingredientes e os utensílios de cozinha, tudo isso sem deixar a comida queimar.

O ideal para esses momentos é uma plataforma onde cada passo da receita é exibido em looping na tela do celular, permitindo que você assista quantas vezes quiser, sem precisar voltar o vídeo ou pausar. Quando estiver pronto para avançar, basta deslizar a imagem para cima, liberando o próximo passo.

Segundo o Paladar, é exatamente assim que a Creme opera. Lançada em 2022 com conteúdo apenas em inglês, essa plataforma de experiências gastronômicas acaba de expandir seu alcance para o Brasil, traduzindo todo o seu conteúdo para o português. Esse foi o primeiro lançamento regional da marca, que também tem planos de introduzir em breve o ensino da culinária em espanhol.

Por meio do aplicativo, que o Paladar testou, ou do site, o usuário tem acesso a mais de 1.300 receitas, ensinadas por cozinheiros espalhados ao redor do mundo.

Receitas testadas e aprovadas

