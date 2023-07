Após 3 gols na estreia do Brasil, Ary Borges recebe promessa de jantar

Após 3 gols na estreia do Brasil, Pia promete pagar jantar para Ary Borges Foto: imagem: reprodução do instagram @_arybor

A seleção brasileira estreou na última segunda-feira (24) e iniciou a Copa do Mundo Feminina com quatro gols contra o Panamá, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, Austrália. O grande destaque da equipe foi Ary Borges, que marcou três gols e deu assistência para Bia Zaneratto.

Após o jogo, Pia Sundhage, técnica da seleção, destacou a atuação do time na partida e prometeu pagar um jantar para a Ary Borges, segundo o IG. A técnica ainda disse que estava muito feliz, “já que o primeiro jogo é sempre mais difícil, então esse jantar será merecido”.

O Brasil volta para o campo no próximo sábado (29), enfrentando a França, em Brisbane, às 7h da manhã.