Após avaliação, confira qual azeite extra virgem ficou em 1º lugar

Após avaliação de 20 marcas de azeite extra virgem, júri especializado decide qual o melhor azeite de mercado de até 50 reais. Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Todos sabemos que na disputa entre azeite e óleo de cozinha, não há discussão que o azeite é mais saudável. O azeite é considerado um produto bom pra cozinhar, mas quais seriam as melhores marcas do mercado? O Paladar reuniu especialistas para descobrir qual azeite extra virgem, disponível nos supermercados, é o melhor.

Em primeiro lugar ficou o Las Doscientas (R$ 31,71, garrafa com 500ml), um azeite chileno. De acordo com os jurados, ele apresenta amargos e picância equilibrados, além de um aroma levemente verde ou herbáceo, com toque de alcachofra.

É um dos produtos com defeitos menos intensos do que os apresentados pelas demais marcas, por isso que leva o primeiro lugar no ranking.

