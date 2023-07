Após engasgar com pedaço de carne, idoso morre durante jantar Foto: Unsplash

Na última sexta-feira (28), um idoso de 72 anos faleceu após se engasgar com um pedaço de carne. O terrível incidente aconteceu no bairro Buriti, em Campo Grande (MS). De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava jantando com sua esposa.

A esposa viu o marido se engasgando e pediu ajuda a um vizinho, que ligou para o Corpo de Bombeiros. Uma tentativa de primeiros atendimentos foi realizada enquanto esperavam a guarnição chegar.

O pedaço de carne foi retirado da garganta pela própria esposa, mas o homem já estava sem vida. De acordo com o BO, bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro de acordo com informações do G1.