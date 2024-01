Após erro, Beto Madalosso anuncia que vai fechar as portas de restaurante em Curitiba

Na quinta-feira (28), o empresário Beto Madalosso, responsável pelo restaurante Trolha, localizado em Curitiba (PR), anunciou o fechamento da loja física, que foi inaugurada em abril de 2023.

O estabelecimento conhecido por oferecer pizzas em formato inusitado permanecerá em funcionamento via delivery na cidade e em um futuro próximo voltará às suas unidades físicas, mas em novo formato.

De acordo com as informações disponíveis no portal Tribuna, a decisão veio a público através dos stories do empresário em sua conta no Instagram. Nos vídeos, ele abordou um pouco sobre as ideias iniciais do projeto e sobre o motivo do fechamento, visto que os objetivos do restaurante não foram atingidos no atual formato.

“O Trolha era um negócio que desenvolvi para escalar. Via de regra os empresários pensam nisso para abrir um negócio, em expandir. Mas, cometi uma série de equívocos quando escolhi o formato da nossa loja”, admitiu.

“O lugar é agradável, mas o Trolha não é um local de destino (como restaurantes) e sim de conveniência (como cachorro-quente). Não tinha o movimento e fluxo de pessoas que eu esperava”, justificou.