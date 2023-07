Após estreia de No Limite 2023, relembre a temida prova da comida da última edição

A disputa pelo prêmio de R$500 mil começou. Confira como foi a prova da comida da edição anterior! Foto: Imagem: reprodução do instagram @noli

O reality show No Limite teve sua estreia no dia 18 de julho, na última terça-feira. Essa edição será gravada na região norte do país, e conta com um formato e provas inéditas. Os 15 participantes disputarão o prêmio de R$500 mil.

Baratas vivas, olhos de cabra, ovos gelados, são algumas iguarias que os participantes de edições passadas tiveram que encarar na tão temida prova da comida que acontece durante a competição. Na última edição, os participantes tiveram que comer língua de bode e larva de laranja, relembre as reações: