App oferece até meio milhão ao ano para ‘Influenciador de Pizza’

Pizza de queijo e pepperoni. Foto: Via Freepik

Um aplicativo norte americano de pedidos para pizzarias chamado Slice publicou vagas de emprego em seu site. A empresa está procurando por representantes para trabalhar na área de suporte ao cliente, gerente de vendas, engenheiros iOS e também o candidato certo para integrar a equipe de marketing operando como “pizza influencer”.

A vaga exige que o candidato crie vídeos para Instagram e TikTok, bem como outros conteúdos digitais, para divulgar pizzarias independentes e aumentar o número de seguidores nas mídias sociais da empresa. Além disso, o influenciador deve conduzir entrevistas filmadas com donos de pizzarias e estabelecer rede de contato com outros influenciadores de alimentos para fazer colaborações com a Slice.

Segundo a Food and Wine, o cargo implica em trabalho de tempo integral, e oferece folgas flexíveis, seguro médico, oftalmológico e odontológico, e 25 dólares semanais para gastos exclusivos com pizza. Incluindo esses benefícios, a faixa salarial vai de 85.000 a 110.000 dólares anuais, aproximadamente R$442.000 a R$572.000 por ano.









