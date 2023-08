Aprenda 3 novas receitas com linguiça para inovar no almoço

Linguiça toscana crua. Foto: Werther Santana

Alimento famoso, a linguiça é fácil de ser cozida e, por não precisar de temperos elaborados, agrada muitos paladares, sendo comum encontrá-la no churrasco, na pizza, no recheio do pastel de feira, na torta salgada caseira, nos salgados de festa... Muitas são as possibilidades para esse embutido saboroso e com preço mais atrativo em relação às outras carnes no mercado.

Pensando nisso, reunimos nesta matéria três receitas do Paladar com linguiça para você reproduzir em casa e variar ainda mais as opções de pratos com o alimento. Veja logo abaixo:

Risoto de linguiça com miniagrião

A receita que é de técnica italiana foi criada pelo chef mineiro Maurício Lopes e leva linguiça toscana. Confira como fazer clicando aqui.

Receita de risoto de linguiça com miniagrião Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Bolinho de linguiça com molho cremoso de mostarda

Receita prática e rápida do especialista em culinária Nigel Slater. Confira o passo a passo clicando aqui.

Bolinho de Linguiça com molho cremoso de Nigel Slater Foto: Jonathan Lovekin|Reprodução

Polenta com linguiça e creme de queijo

Saiba como fazer uma polenta consistente e sem grumos recheada com calabresa. Veja a receita completa clicando aqui.

Polenta com linguiça e creme de queijo. Foto: Luciana Cristhovam|Estadão

Você sabe qual é a melhor linguiça toscana para churrasco?

Falando em linguiça, o alimento também combina muito com churrasco. O Paladar preparou um teste para descobrir qual é a melhor linguiça toscana para churrasco. Descubra o resultado do teste às cegas (clicando aqui) realizado por um júri especializado no assunto.