Aprenda 3 receitas de pão caseiro para se deliciar a qualquer momento

Geralmente feito com ingredientes simples como farinha, água, fermento e sal, o pão caseiro tem um sabor e textura incomparáveis, muito diferentes dos industrializados encontrados nas prateleiras dos supermercados.

Pensando nisso, separamos 3 receitas de pães caseiros com diferentes ingredientes para você testar em casa e despertar seus sentidos com o delicioso aroma enquanto a produção assa no forno.

Receitas

Pão de queijo caseiro

Essa receita, do professor Maurício Lopes, leva três tipos de queijo que dão aquele sabor especial ao pão. Veja a receita completa aqui.

Pão de queijo de meia cura de Araxá. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Receita de pão francês caseiro

O clássico, mais encontrado nas padarias, pode ser feito no conforto do seu lar e saboreado em qualquer momento. Veja a receita completa aqui.

Pão francês é queridinho dos brasileiros Foto: Gabriela Biló/Estadão

Pão caseiro

Apenas quatro ingredientes são necessários para alcançar uma massa fofa, em aproximadamente 40 minutos. Veja a receita completa aqui.