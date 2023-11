Aprenda 4 receitas de pão para variar o cardápio

Símbolo de união e partilha, o pão é um alimento cuja receita foi criada milênios atrás e até hoje é amplamente consumido pela população mundial. Ideal para todas as horas do dia, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou compondo aquele lanche de respeito para substituir o almoço ou o jantar, é bem verdade que, além de saboroso, o pão é um item versátil, podendo ser reproduzido de diversas formas.

No Brasil, por exemplo, os pães mais consumidos são os do tipo francês, mas ainda sobra espaço para destaques como os pães de forma e os icônicos pães de queijo. Existem, ainda, muitas outras receitas de pão, e caso variar o cardápio seja do seu interesse, abaixo estão disponíveis 4 delas:

Paska

Pão típico da Ucrânia, a paska é uma receita comumente servida durante a Páscoa; tem textura macia e amanteigada. Aprenda a receita de Paula Paludzyszyn, do restaurante Ukra Bar, aqui.

Paska, o pão tradicional da Páscoa ucraniana, receita de Ana Paula Paludzyszyn, do restaurante ucraniano Ukra Bar Foto: Gabriel Lunardi

Pão de fermentação natural

Essa receita saborosa reúne técnicas fundamentais no preparo de pães caseiros; confira aqui.

Pão de fermentação natural não é difícil de fazer. Foto: Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Pão de mandioca

Rápido e com ingredientes que são facilmente encontrados em casa, o pão de mandioca é uma excelente pedida para acompanhar o café da manhã ou da tarde. Confira a receita da chef Heloisa Bacellar aqui.

Faça um pão de mandioca usando ingredientes que você tem em casa Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Pão pita

Também chamado de pão árabe, o pita é um acompanhamento ideal para patês, hummus e até mesmo para sanduíches. Aprenda a fazer aqui.

Pão pita ou pão árabe Foto: Felipe Rau/Estadão