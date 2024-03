Aprenda 7 receitas rápidas e saborosas para inovar o seu café da manhã

Pão com ovo e um pouco de creme para complementar, café com leite, pão de queijo, iogurte com granola... Essas são combinações comuns que logo nos remetem ao café da manhã.

No entanto, a matéria de Giulia Howard revela como podemos transformar completamente essa refeição cotidiana, apresentando 7 receitas que trazem ingredientes diferentes para diversificar.

Bolo de abacaxi

Aqueça o forno a 180º e asse este bolo por aproximadamente 40 minutos para obter uma opção leve e saborosa. Veja a receita completa aqui.

Bolo de abacaxi fofinho Foto: Beatriz Mazzei/Divulgação

Croque madame

Esta é uma versão do famoso misto quente francês, que inclui molho bechamel entre os ingredientes do sanduíche. Veja a receita completa aqui.

Croque Madame Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

Panqueca de banana

Com apenas alguns ingredientes, você pode preparar várias panquecas deliciosas para seu café da manhã. Veja a receita completa aqui.

Aprenda a fazer esta panqueca de banana fácil e rápida Foto: Lu Bonometti | Casa Bonometti

Croissant recheado com queijo brie e geleia de pimenta

Este croissant se destaca pelo recheio que oferece uma explosão de sabores no paladar. Veja a receita completa aqui.

A opção que trouxemos, com a Sagrado Boulangerie, foi este croissant recheado com queijo brie e geleia de pimenta Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Caso queira conferir todas as receitas para inovar seu café da manhã de forma prática e deliciosa, leia o conteúdo completo e fique por dentro de todos os detalhes.