Aprenda a congelar bebidas e sucos com 3 dicas de um especialista

Conservar alimentos no freezer é uma forma de aumentar a praticidade na cozinha, como descreve a matéria escrita por Luigi Di Fiore. Esse método que mantém a preservação e evita microrganismos também se aplica para bebidas e sucos. Você sabia?

O especialista na área de nutrição, Igor Medeiros, montou um guia completo que vai ensinar a como escolher os recipientes certos e também abordou outros pontos principais do assunto. Com isso, conseguimos separar 3 dicas para armazenar bebidas e sucos no seu congelador.

Polpas? Também!

Dá para reservar essas bebidas preparadas com antecedência para serem usadas diariamente. Podem ser sucos, polpas ou misturas com café, priorizando sempre armazenar em formas de gelo.

Fibras e textura

PUBLICIDADE

Para compor textura nessas bebidas ou adicionar fibras solúveis, siga essa receita: ‘‘Hidrate 6 colheres de aveia em flocos grossos com 1 xícara de água quente, leite, ou bebidas vegetais. Deixe em repouso por 20 minutos e porcione formas de gelo. Congele por até 90 dias em temperatura inferior a -18°C”.

Frutas

Uma das dicas rápidas é deixar algumas frutas da sua escolha em cubos na forma de gelo para posteriormente serem batidas e se transformarem em suco ou é possível também aromatizar a água.