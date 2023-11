Aprenda a fazer 3 drinques clássicos com gin

O gin é uma bebida alcoólica destilada muita usada para preparar drinques e se você é uma pessoa que não abre mão de uma bebida refrescante, coquetéis com gin podem ser uma ótima opção.

A seguir, confira três sugestões do Paladar de coquetéis com gin para reproduzir em casa:

Dry Martini

Uma das bebidas mais conhecidas quando se trata de gin, o Dry Martini leva azeitona na taça e é a favorita do James Bond, personagem da franquia 007.

Tom Collins

O drinque apresenta sabores cítricos com suco de limão siciliano e água com gás, sendo considerado uma limonada batizada com gin.

Brasileirinho

O coquetel contempla o gin tônica com maracujá e foi carinhosamente batizado com esse nome por Laércio Zulu, gestor de bares do Grupo São Bento, em homenagem ao país durante a Copa do Mundo de 2018.

Receitas testadas e aprovadas

