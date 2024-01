Aprenda a fazer 4 receitas doces com banana

Embora tenha origem no sudeste da Ásia, a banana é uma fruta muito abundante em regiões tropicais do planeta, o que torna o Brasil um lugar propício para que ela nasça aos montes, e em vários tipos diferentes.

Com espécies populares, como a da terra, nanica, prata, ouro, maçã, entre outras, fato é que a banana é extremamente versátil, servindo como o acompanhamento perfeito para qualquer hora do dia, seja pura, integrando uma salada de frutas, complementando o prato de arroz e feijão em alguns almoços e, claro, fazendo parte de receitas.

O céu é o limite para essa fruta, e sempre é possível explorar ainda mais o seu potencial. Abaixo, listamos quatro receitas práticas que a utilizam como ingrediente; confira:

Cartola de queijo com banana e mel

Doce de origem nordestina, a cartola exige, entre os poucos ingredientes, o uso do queijo tipo manteiga, que rende uma combinação muito saborosa com os sabores adocicados do mel, da banana, da canela e do açúcar. É uma sobremesa prática feita em frigideira. Aprenda ao passo a passo aqui.

Cartola feita com banana, queijo e mel Foto: Mario Rodrigues | Nica Café

Terra Brasilis

Essa receita da chef Carla Pernambuco utiliza cacau, chocolate branco, suspiro de açaí, creme de cupuaçu e, claro, banana caramelizada. Veja o passo a passo aqui.

Confira a sobremesa da Carla Pernambuco Foto: Lucas Corazza

Banoffee com recheio de toffee

A torta recheada com pedaços de banana e doce de leite tem se popularizado muito, mas há quem não goste da combinação um tanto adocicada dos ingredientes. Depois de alguns testes, o chef Gustavo Young chegou a uma solução de sabor menos intenso e mais equilibrado. Aprenda a reproduzir seguindo as instruções disponíveis aqui.

A banoffee do chef Gustavo Young tem o recheio de toffee com doce de leite, o que deixa o sabor do doce mais equilibrado Foto: TABA BENEDICTO

Verrine de chocolate com banana e biscoito

Pedaços de biscoito, avelãs torradas e rodelas de banana são os acompanhamentos perfeitos para uma taça com creme de chocolate. Aprenda a receita do chef confeiteiro Lucas Corazza aqui.